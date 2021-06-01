С начала года в Петербурге обновили 60 километров дорог

Наиболее протяженным объектом стал участок Приморского шоссе в 30 километров.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Петербурге обновили 60 километров дорог. Наиболее протяженным объектом стал участок Приморского шоссе в 30 километров, напомнили 26 ноября в Смольном.

А в Невском районе привели в нормативное состояние свыше 5 километров улицы Бабушкина. Кроме того, завершено обновление проезжей части на Московском проспекте и улице Савушкина. В Красногвардейском районе отремонтировали проспект Энергетиков. Работы проходили на участке протяженностью 2,5 километра.

Помимо этого, на Светлановском проспекте и Светлановской площади уложили более 90 тыс. "квадратов" нового асфальта. В Кировском районе обновили 2,3 километра проспекта Стачек. В Адмиралтейском районе закончен ремонт участка Старо-Петергофского проспекта от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала.

Реализация нацпроекта направлена на повышение транспортной доступности, улучшение качества городской среды и создание комфортных условий для местных.

Фото: пресс-служба Смольного