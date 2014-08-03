  1. Главная
На Детскосельской улице уложили почти 7 тыс. "квадратов" нового асфальта
Сегодня, 17:05
Всего на территории района обновят порядка 12 километров дорожной сети.

В Пушкинском районе завершен ремонт Детскосельской улицы, где уложили около 7 тыс. "квадратов" нового покрытия на проезжей части и тротуарах.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, всего на территории района обновят порядка 12 километров дорожной сети. В настоящее время работы выполнены на участке Волхонского шоссе, Ленинградской и Автомобильной улицах. Сейчас тротуар ремонтируют на Красносельском шоссе. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Перекупном переулке обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальта. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

Теги: детскосельская улица, крти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

