В Перекупном переулке обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальта

Переулок связывает проспект Бакунина с Невским проспектом, на магистрали много доходных домов.

В Центральном районе завершен ремонт Перекупного переулка. На объекте обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальтобетонного покрытия, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Литой асфальт уложили в межрельсовом пространстве трамвайных путей, материал самостоятельно набирает прочность. Переулок связывает проспект Бакунина с Невским проспектом, на магистрали много доходных домов.

Всего в этом году в Северной столице обновят более 160 километров дорог.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировано Приморское шоссе, ведущее к небольшим населенным пунктам.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга