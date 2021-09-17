  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Перекупном переулке обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальта
Сегодня, 16:42
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Перекупном переулке обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальта

0 0

Переулок связывает проспект Бакунина с Невским проспектом, на магистрали много доходных домов.

В Центральном районе завершен ремонт Перекупного переулка. На объекте обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальтобетонного покрытия, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. 

Литой асфальт уложили в межрельсовом пространстве трамвайных путей, материал самостоятельно набирает прочность. Переулок связывает проспект Бакунина с Невским проспектом, на магистрали много доходных домов. 

Всего в этом году в Северной столице обновят более 160 километров дорог. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировано Приморское шоссе, ведущее к небольшим населенным пунктам. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

Теги: асфальт, крти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии