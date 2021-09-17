В Перекупном переулке обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальта

В Центральном районе завершен ремонт Перекупного переулка. На объекте обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальтобетонного покрытия, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Литой асфальт уложили в межрельсовом пространстве трамвайных путей, материал самостоятельно набирает прочность. Переулок связывает проспект Бакунина с Невским проспектом, на магистрали много доходных домов.
Всего в этом году в Северной столице обновят более 160 километров дорог.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировано Приморское шоссе, ведущее к небольшим населенным пунктам.
Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все