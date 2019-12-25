В Петербурге отремонтировано Приморское шоссе, ведущее к небольшим населенным пунктам

В России благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" с начала года отремонтировали 2,5 тыс. километров региональных и местных автомобильных дорог – подъездов к небольшим населенным пунктам. В Петербурге, в частности, приведено в нормативное состояние Приморское шоссе, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
На объекте дорожники обновили около 30 километров магистрали от Вокзальной улицы в Солнечном до реки Приветной. В ходе работ подрядная организация провела фрезерование изношенного покрытия и уложила порядка 370 тыс. "квадратов" асфальтобетона. Нанесена разметка термопластиком, обновлено покрытие более чем на 50 остановках, локально отремонтированы тротуары.
Дорога ведет к поселкам Солнечное, Репино, Комарово, Ушково, Серово, Молодежное и Смолячково, где живут от 300 до 2 тыс. человек.
Цель национального проекта – комплексное развитие населенных пунктов, включающее строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств.
Пресс-служба Смольного
Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга
