Ремонт дороги на улице Литке в Кронштадте завершили досрочно после жалоб жителей

Второй слой асфальта уложили на год раньше запланированного срока на перекрестке с Цитадельским шоссе.

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга досрочно завершили ремонт дорожного покрытия на перекрестке улицы Литке и Цитадельского шоссе. Как сообщил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов в своем Telegram-канале, второй слой асфальта был уложен в субботу, 25 октября, хотя работы были запланированы на 2026 год.

Решение о переносе сроков ремонта было принято после обращений местных жителей, которые жаловались на неровности временного покрытия. Кононов отметил, что провел рабочий объезд совместно с подрядчиком и дал поручение скорректировать график работ:

Получив неделю назад просьбу от жителей ускорить процесс, дал поручение скорректировать сроки. В результате второй слой асфальта был уложен в субботу.

Работы выполнены в полном объеме, движение на перекрестке восстановлено. Досрочное завершение ремонта позволило устранить неудобства для автомобилистов и пешеходов, вызванные неровным покрытием на одной из ключевых транспортных артерий Кронштадта.

Фото: Piter.TV