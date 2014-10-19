Из-за дорожного ремонта на Володарском мосту изменится маршрут троллейбусов

Маршрут № 27 будет временно закрыт.

На Володарском мосту проводятся дорожные работы. В связи с этим с 8 августа до окончания работ изменятся маршруты городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Троллейбусы № 14, которые курсируют по маршруту "Станция метро "Купчино" - площадь Александра Невского", будут курсировать в прямом направлении по улице Ярослава Гашека, затем по Будапештской, проспекту Славы, Невскому путепроводу, Ивановской улице, улице Бабушкина, бульвару Красных Зорь, улице Седова, далее по основной трассе. В обратном направлении троллейбус проследует по основной трассе до улицы Седова, далее по Ивановской, Невскому путепроводу, проспекту Славы, Будапештской улице, улице Ярослава Гашека.

Маршрут № 27 будет временно закрыт. Троллейбус № 28, который работает на маршруте "Проспект Солидарности – Народная улица" будет курсировать по улице Подвойского, проспекту Большевиком. В обратном направлении транспорт проследует по проспекту Большевиков, затем по улице Подвойского.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове изменится маршрут движения общественного транспорта.

Фото: Piter.tv