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На Васильевском острове изменится маршрут движения общественного транспорта
Сегодня, 10:57
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На Васильевском острове изменится маршрут движения общественного транспорта

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Трамваи № 6 и № 40 будут курсировать по основной трассе до остановки "Музей городского наземного транспорта".

В связи с ремонтом  трамвайных путей на Среднем проспекте В.О. у 22-й и 23-й линий с 05:00 8 августа до 05:00 2 сентября изменится маршрут городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Трамвай №  6, который курсирует по маршруту "19-я линия В.О. – площадь Ленина", в прямом направлении будет курсировать по основной трассе от остановки "Музей городского наземного транспорта". В обратном направлении трамвай проследует по основной трассе до остановки "Музей городского наземного транспорта". 

Трамвай № 40, который работает на маршруте "Тихорецкий проспект – 19-я линия В.О.", в прямом направлении будет двигаться по основной трассе до остановки "Музей городского наземного транспорта". Обратное направление: по основной трассе от остановки "Музей городского наземного транспорта".

Ранее мы писали, что число аварий с трамваями в Петербурге выросло в 2,3 раза за шесть месяцев.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, общественный транспорт, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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