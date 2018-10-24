Число аварий с трамваями в Петербурге выросло в 2,3 раза за шесть месяцев

ГУП "Горэлектротранс" не подтверждает резкий скачок числа аварий.

За первые шесть месяцев 2024 года в Петербурге произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с участием трамваев. Это более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 14 таких инцидентов. Число аварий с участием трамваев достигло максимума за последние пять лет. В 2020 году было зарегистрировано 28 инцидентов, в 2021 году — 24, а в 2022 году — 22 происшествия. Тем не менее, рекорд по числу аварий принадлежит 2019 году, когда произошло 46 аварий с трамваями.

ГУП "Горэлектротранс" не подтверждает резкий скачок числа аварий. По данным предприятия, за первое полугодие 2024 года петербургские трамваи попали в ДТП с пострадавшими по вине водителя четыре раза, а общее количество таких инцидентов составило 29. В пресс-службе предприятия отмечают, что число ДТП с пострадавшими по вине водителей остаётся стабильным последние пять лет.

В начале мая около станции метро "Горьковская" сломался трамвай в ретростиле "Довлатов", когда двухсекционная машина прогнулась в месте соединения сегментов. 4 июля в Петроградском районе трехсекционный "Достоевский" прервал рейс из-за схода средней тележки с рельсов.

Самая резонансная авария с новым трамваем произошла в середине апреля, когда трамвай "Довлатов" наехал на пешеходов из-за отказа тормозов, что привело к гибели одного человека и ранениям троих. В ходе расследования выяснилось, что система помощи водителю на основе искусственного интеллекта Cognitive Tram Pilot была отключена.

Эти случаи привлекают особое внимание, так как с 2022 года все новые трамваи "Горэлектротранса" оснащаются ИИ-системами. В 2023 году ни один "умный" трамвай не сошёл с рельсов, тогда как обычные трамваи сходили 12 раз. Также было зафиксировано только одно падение пассажира в трамвае с автопилотом против 68 случаев в обычных трамваях.

Ранее мы сообщили о том, что после смертельного ДТП в Кингисеппском районе возбудили уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (М. Г. Лавров)