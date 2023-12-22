У "Горьковской" сломался ретротрамвай "Довлатов"

Судя по кадрам, которые опубликовали горожане, в месте, где соединяются секции вагона, трамвай выгнуло.

У станции метрополитена "Горьковская" в Петроградском районе Петербурга вечером 7 мая сломался ретротрамвай "Довлатов". Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по кадрам, которые опубликовали горожане, в месте, где соединяются секции вагона, трамвай выгнуло. В СПб ГУП "Горэлектротранс" изданию "Фонтанка" лишь подтвердили факт технической неисправности "Довлатова".

Ретротрамвай "Довлатов" выехал на петербургские улицы в конце 2023 года. Он может перевозить одновременно до 160 пассажиров. Также в пресс-службе завода-производителя "Уралтрансмаш" отмечалось, что "система безопасности самостоятельно останавливает трамвай в случае угроз ДТП".

Ранее, 12 апреля, с участием трамвая "Довлатов" на Наличной улице произошло смертельное ДТП. У транспортного средства, проходившего обкатку, отказали тормоза.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург