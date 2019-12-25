Ретро-трамвай "Довлатов" выехал на петербургские улицы

Трамвай проверяют на соответствие ГОСТу и техзаданию заказчика. Его ждут испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в реальных условиях городской сети.

Ретро-трамвай "Довлатов" вышел на пути в Северной столице. О тестовом заезде в рамках сертификационного испытания рассказала пресс-служба завода "Уралтрансмаш".

Напомним, что "Довлатов" относится к категории двухсекционных однонаправленных низкопольных трамваев. Он может перевозить одновременно до 160 пассажиров. Винтажное оформление не мешает электротранспорту оставаться современным и комфортабельным. В частности, он может легко выполнять маневры по криволинейным участкам в исторических районах, а также обладает комплексом активной помощи водителю. Система безопасности может самостоятельно остановить трамвай в случае угроз ДТП.

Трамвай проверяют на соответствие ГОСТу и техзаданию заказчика. Его ждут испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в реальных условиях городской сети. Отметим, что модель вагона "Дoвлатoв" создана специально для работы в центре Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Комитет по транспорту Петербурга создал рабочую группу для повышения комфорта маломобильных горожан.

Фото: пресс-служба заволда "Уралтрансмаш"