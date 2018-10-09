Комитет по транспорту Петербурга создал рабочую группу для повышения комфорта маломобильных горожан

В рамках первой встречи участники решили проработать вопрос об увеличении доступности автобусных маршрутов для слабовидящих и остановочных пунктов – для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Рабочую группу для повышения комфорта маломобильных горожан в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры создали впервые в Петербурге. Поручение дал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 29 ноября.

В рамках первой встречи участники – представители общественных организаций инвалидов Северной столицы – решили проработать вопрос об увеличении доступности автобусных маршрутов для слабовидящих и остановочных пунктов – для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время в Петербурге реализуется целый комплекс мероприятий по повышению доступности транспорта и инфраструктуры для маломобильных граждан. Город приобретает новый подвижной состав с низким уровнем пола и аппарелями. В автобусах, троллейбусах и трамваях успешно функционирует система звукового ориентирования "Говорящий город", позволяющая слабовидящим самостоятельно ориентироваться в транспорте. В метрополитене работает специализированное подразделение – Дистанция обеспечения мобильности пассажиров. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

На втором заседании, которое состоится в феврале 2024 года, подведут итоги начатой работы.

Ранее мы рассказывали о том, что застройщики начнут строить адаптированные для маломобильных петербуржцев квартиры. Они предполагают увеличенную площадь санузлов, более широкие входные двери, отсутствие порогов в местах общего пользования и другие особенности.

Фото: комитет по транспорту Петербурга