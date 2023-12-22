На Выборгской набережной петербуржец выращивал коноплю

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В квартире дома 27 по Выборгской набережной 46-летний неработающий мужчина культивировал наркосодержащие растения с целью последующего сбыта. Его задержали 26 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При обследовании места жительства правоохранители обнаружили и изъяли четыре упаковки из полимерного материала с наркотическим средством. Согласно экспертизе, в одной из них есть почти 336 граммов конопли, остальные исследуют в дальнейшем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчина прятал в сейфе почти 1,5 килограмма наркотиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти