В аварии на Выборгской набережной с двумя авто пострадали трое

Передние части машин получили серьезные повреждения.

В ДТП на Выборгской набережной в Петербурге пострадали три человека. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

По данным источника, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Как пишет 78.ru, авария случилась на пересечении с улицей Александра Матросова ночью 27 мая. "Лоб в лоб" столкнулись две машины. Передние части авто получили серьезные повреждения.

Всех получивших травмы доставили в медицинское учреждение. Движение по двум полосам ограничивали. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Черенковицы в ДТП скончалась 66-летняя пассажирка Renault Duster, водитель госпитализирован. Мужчина по неизвестной причине врезался в дерево.

Фото: 78.ru