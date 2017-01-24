В деревне Черенковицы в ДТП скончалась 66-летняя пассажирка Renault Duster

Водитель въехал в дерево.

Проводится проверка по факту дорожной аварии в Черенковицах Волосовского района Ленинградской области, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и 47 региону.

У дома 38 в деревне Черенковицы 26 мая около часа дня водитель автомобиля Renault Duster по неустановленной причине не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате ДТП водитель госпитализирован. Его 66-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

После смертельного ДТП с лосем на трассе "Кола" проводится проверка. Водитель Mitsubishi Outlander наехал на неожиданно выбежавшего на трассу лося. От удара автомобиль выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с двигавшимся автомобилем Volkswagen Polo под управлением 36-летнего мужчины.

Фото: Piter.tv