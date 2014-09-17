После смертельного ДТП с лосем на трассе "Кола" проводится проверка

Мощность столкновения привела к потере контроля над машиной, её отбросило на противоположную сторону дороги, где произошло фронтальное столкновение с другим транспортным средством — Volkswagen Polo, которым управлял 36-летний мужчина.

Ночью 26 мая на 169 км трассы "Кола" произошёл трагический случай. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 41-летний автомобилист, управлявший внедорожником Mitsubishi Outlander, столкнулся с лосём, внезапно выскочившим на дорогу. Мощность столкновения привела к потере контроля над машиной, её отбросило на противоположную сторону дороги, где произошло фронтальное столкновение с другим транспортным средством — Volkswagen Polo, которым управлял 36-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volkswagen скончался мгновенно, а его попутчику, мужчине 39 лет, пришлось обратиться за медицинской помощью из-за полученных ушибов, от госпитализации он отказался. Водитель Mitsubishi и трое его пассажиров, включая женщину возрастом 42 года и двоих несовершеннолетних детей 8 и 14 лет, пострадали сильнее и были доставлены в медицинское учреждение.

Органы правопорядка проводят расследование обстоятельств инцидента.

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Фото: Леноблпожспас