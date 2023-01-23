На Каменноостровском проспекте курьер на электровелосипеде сбил ребенка

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием курьера на электровелосипеде. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Накануне вечером возле дома по Каменноостровскому проспекту 26-летний доставщик из Узбекистана спешил к заказчику, наперерез выехал 10-летний мальчик на велосипеде. Мужчина сбил ребенка. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины в тяжелом состоянии с закрытой травмой живота и капсульным разрывом селезенки.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что на Лиговском проспекте произошло серьезное ДТП с мотоциклистом. Байкер столкнулся с автомобилем Kia, его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.
Фото: Piter.TV
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