На Каменноостровском проспекте курьер на электровелосипеде сбил ребенка

Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины в тяжелом состоянии.

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием курьера на электровелосипеде. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне вечером возле дома по Каменноостровскому проспекту 26-летний доставщик из Узбекистана спешил к заказчику, наперерез выехал 10-летний мальчик на велосипеде. Мужчина сбил ребенка. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины в тяжелом состоянии с закрытой травмой живота и капсульным разрывом селезенки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Лиговском проспекте произошло серьезное ДТП с мотоциклистом. Байкер столкнулся с автомобилем Kia, его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Фото: Piter.TV