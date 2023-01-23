  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Каменноостровском проспекте курьер на электровелосипеде сбил ребенка
Сегодня, 9:58
72
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Каменноостровском проспекте курьер на электровелосипеде сбил ребенка

0 0

Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины в тяжелом состоянии.

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием курьера на электровелосипеде. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне вечером возле дома по Каменноостровскому проспекту 26-летний доставщик из Узбекистана спешил к заказчику, наперерез выехал 10-летний мальчик на велосипеде. Мужчина сбил ребенка. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины в тяжелом состоянии с закрытой травмой живота и капсульным разрывом селезенки. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что на Лиговском проспекте произошло серьезное ДТП с мотоциклистом. Байкер столкнулся с автомобилем Kia, его доставили в медицинское учреждение с различными травмами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, каменноостровский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии