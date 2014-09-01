На Лиговском проспекте произошло серьёзное ДТП с мотоциклистом

Пострадал байкер и его пассажирка.

На Лиговском проспекте произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля. По предварительным данным, около 21:10 36-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем KIA, которым управляла 35-летняя женщина.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии мотоциклист с тяжёлыми травмами был госпитализирован, его 30-летняя пассажирка доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на участке ДТП временно ограничено.

Ранее Piter.TV сообщал, что пешеходная часть провалилась на набережной Обводного канала.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области