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Пешеходная часть провалилась на набережной Обводного канала
Сегодня, 12:48
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Пешеходная часть провалилась на набережной Обводного канала

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Аварийная бригада прибыла на место и производит осмотр.

В Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала произошло обрушение пешеходной зоны. Место происшествия, которое местные жители уже окрестили "порталом в Ад", огорожено для безопасности прохожих, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел недалеко от перекрестка с Боровой улицей, где в настоящее время "Водоканал" проводит ремонтные работы на глубине. Пока неизвестно, связаны ли эти участки между собой и могло ли проведение подземных работ спровоцировать обрушение.

Ранее Piter.TV сообщал, что ВСМ-400 станет перевозчиком на первой в России высокоскоростной магистрали.

Фото: Фонтанка

Теги: обводный канал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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