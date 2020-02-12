ВСМ-400 станет перевозчиком на первой в России высокоскоростной магистрали

ВСМ позволит добраться от Москвы до Петербурга за 2 часа 15 минут.

Компания "ВСМ-400" станет оператором первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба Росжелдора по итогам стратегической сессии по проекту.

Как отметили в ведомстве, на текущий момент завершены работы по территориальному планированию и проектированию инфраструктуры. На отдельных участках трассы уже начаты подготовительные работы: снос строений, вырубка насаждений, перенос коммуникаций и строительство служебных дорог.

Новая магистраль протянется через шесть регионов России, сократив время в пути между столицами до 2 часов 15 минут. Поезда будут курсировать с интервалом 15 минут. Ввод ВСМ в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Проект реализуется в рамках транспортной стратегии России до 2030 года и станет ключевым элементом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране.

Ранее Piter.TV сообщал, что строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идет по графику.

Фото: РЖД