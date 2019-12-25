Старовойт: строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идет по графику

Старовойт подчеркнул важность масштабности данного проекта для государства, отметив, что работы ведутся параллельно по различным направлениям и соответствуют запланированным срокам исполнения.

Реализация проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом осуществляется строго по графику, подтвердил глава российского министерства транспорта Роман Старовойт в интервью агентству РИА Новости.

Старовойт подчеркнул важность масштабности данного проекта для государства, отметив, что работы ведутся параллельно по различным направлениям и соответствуют запланированным срокам исполнения. Министр добавил, что уже принято необходимое решение о финансировании проекта, причем средства предусмотрены как на федеральном уровне, так и в регионах.

Кроме того, обеспечено нормативное регулирование строительства ВСМ. Соответствующие положения внесены в российскую правовую систему, включающую поправки в федеральный закон, правительственные постановления и внутренние инструкции Минтранса.

Высокоскоростная железная дорога длиной 680 километров охватит шесть субъектов федерации: Москву, Ленинградскую область, Новгородскую область, Тверскую область, Московскую область и сам Санкт-Петербург.

Предполагается, что запуск новой дороги состоится ориентировочно во втором квартале 2028 года. Поезда на этой линии смогут развивать скорость до 400 км/ч, сокращая время путешествия между двумя крупнейшими городами России до двух часов 15 минут. Частота движения поездов составит каждые 10–15 минут, а цена билетов планируется на уровне около десяти тысяч рублей. Общий объем вложений в реализацию проекта превышает сумму в два миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД может запустить беспилотные поезда на ВСМ Москва - Петербург.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"