РЖД может запустить беспилотные поезда на ВСМ Москва - Петербург

Старт строительства новой магистрали длиной 680 километров запланирован на вторую половину текущего года.

Российские железные дороги рассматривают возможность введения беспилотных составов на будущей высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, передает агентство ТАСС.

Евгений Чаркин, заместитель руководителя РЖД, подчеркнул, что такой сценарий вполне вероятен, хотя конкретные сроки пока назвать затруднительно. Полностью отвергнуть такую перспективу невозможно, однако трудно определить точные временные границы реализации проекта, пояснил чиновник. Сегодня компания проводит испытания технологии автономного управления поездами на пригородных электричках типа "Ласточка" и маневровых тепловозах.

Старт строительства новой магистрали длиной 680 километров запланирован на вторую половину текущего года. Она охватит шесть российских регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

Предполагается, что первая российская высокоскоростная линия, позволяющая развивать скорость до 400 км/ч, откроется ориентировочно в апреле–июне 2028 года. Проект потребует инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. Путешествие между столицами займет всего два часа пятнадцать минут, интервалы движения составов составят десять-пятнадцать минут, а цена билетов должна составить около десяти тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что пять зданий Фарфоровского поста передвинут для строительства ВСМ.

Фото: РЖД