Пять зданий Фарфоровского поста передвинут для строительства ВСМ

Перемещение запланировано для пяти строений.

Акт историко-культурной экспертизы, проведённой в рамках проекта возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге, подтвердил возможность безопасного перемещения зданий, относящихся к памятнику "Историческая железнодорожная станция Фарфоровский пост". Документ доступен на официальном ресурсе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), пишет spb.aif.ru.

Перемещение запланировано для пяти строений, расположенных на территории железнодорожного участка Фарфоровской станции:

— дом 40, литера А;— дом 44, литера А;— дом 48, литера А;— дом 54, литера А;— вокзал на восточной стороне железных путей (литера ДЯ).

Строения под номерами 46 и 52 остаются вне зоны воздействия стройплощадки. Эксперты рекомендуют следующие меры для защиты памятника регионального значения:

— Перемещение здания № 40 на 14,09 метра от железнодорожных путей;— Передвижение строения № 44 на 13,75 метра от путей;— Смещение здания № 48 на 13,61 метра от пути;— Положение здания № 54 изменится на 12,86 метра от железной дороги и дополнительно на 20 метров южнее;— Станционное здание сместится на 20 метров от путей.

Исследователи указывают на необходимость тщательного мониторинга состояния построек в процессе работ ввиду сложности операций и близости строящихся магистралей. Итоговый вывод экспертов гласит, что строительство ВСМ не несёт прямой угрозы объекту культурного наследия, заключение экспертизы признано удовлетворительным.

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Фото: КГИОП