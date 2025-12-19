Мужчина хотел проникнуть в чужую машину на набережной Обводного канала

Его доставили в отдел полиции.

Росгвардейцы задержали мужчину за попытку проникнуть в чужой автомобиль на набережной Обводного канала. Об этом пишет 22 января телеканал "Санкт-Петербург".

Житель дома возле Днепропетровского сквера обратился к сотрудникам вневедомственной охраны и заявил, что незнакомец хочет попасть в машину Datsun, принадлежащую женщине. На месте поймали пьяного 49-летнего уроженца Белоруссии. Задержанный сначала очистил иномарку от снега, затем силой пытался открыть запертую водительскую дверь и вскрыл капот. Его доставили в отдел полиции.

Фото: пресс-служба Росгвардии