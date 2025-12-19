Мужчина поджег машину знакомого в Сестрорецке

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В Курортном районе полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Сестрорецке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 20 января обратился местный житель, заявивший о том, что на Приморском шоссе горит машина Volkswagen Passat. Транспортное средство принадлежало 57-летнему мужчине. В результате пожара выгорела внутренняя часть. С места происшествия изъяли стеклянную бутылку с остатками жидкости.

Накануне поймали 50-летнего злоумышленника. Он совершил поджог, действуя на почве неприязненных отношений.

Фото: Piter.TV