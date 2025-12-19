  1. Главная
Мужчина поджег машину знакомого в Сестрорецке
Сегодня, 9:40
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В Курортном районе полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Сестрорецке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 20 января обратился местный житель, заявивший о том, что на Приморском шоссе горит машина Volkswagen Passat. Транспортное средство принадлежало 57-летнему мужчине. В результате пожара выгорела внутренняя часть. С места происшествия изъяли стеклянную бутылку с остатками жидкости.

Накануне поймали 50-летнего злоумышленника. Он совершил поджог, действуя на почве неприязненных отношений. 

Ранее на Piter.TV: за поджог автомобиля в Выборге задержан рецидивист. 

Фото: Piter.TV 

