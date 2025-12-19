За поджог автомобиля в Выборге задержан рецидивист

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Правоохранители Выборга задержали подозреваемого в поджоге "Нивы". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 января полицейским поступила информация о том, что на Суворовском проспекте полыхает машина. На месте обнаружили выгоревший разукомплектованный автомобиль ВАЗ 2123.

По подозрению поймали 54-летнего ранее судимого жителя поселка Житково. Находясь в состоянии опьянения, злоумышленник поджег мусор в салоне, в результате чего произошло возгорание.

Фото: Piter.TV