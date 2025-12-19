  1. Главная
За поджог автомобиля в Выборге задержан рецидивист
Сегодня, 9:17
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Правоохранители Выборга задержали подозреваемого в поджоге "Нивы". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 18 января полицейским поступила информация о том, что на Суворовском проспекте полыхает машина. На месте обнаружили выгоревший разукомплектованный автомобиль ВАЗ 2123. 

По подозрению поймали 54-летнего ранее судимого жителя поселка Житково. Находясь в состоянии опьянения, злоумышленник поджег мусор в салоне, в результате чего произошло возгорание. 

Ранее мы рассказывали о том, что ранее судимого мужчину задержали за поджог иномарки на проспекте Ветеранов. 

Фото: Piter.TV 

