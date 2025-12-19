Ранее судимого мужчину задержали за поджог иномарки на проспекте Ветеранов

Злоумышленник проживает в РФ нелегально.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Красносельском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 11 января обратилась местная жительница с заявлением о том, что повредились внешние элементы ее машины Opel Mokka, припаркованной на проспекте Ветеранов. К иномарке 9 числа подошел мужчина с пакетом мусора, который положил его возле авто, поджег и скрылся.

Накануне на улице Адмирала Черокова поймали ранее судимого 32-летнего гражданина Украины, проживающего в РФ нелегально. Расследование дела продолжается.

Фото: Piter.TV