Ранее судимого мужчину задержали за поджог иномарки на проспекте Ветеранов
Сегодня, 9:50
Злоумышленник проживает в РФ нелегально.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Красносельском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 11 января обратилась местная жительница с заявлением о том, что повредились внешние элементы ее машины Opel Mokka, припаркованной на проспекте Ветеранов. К иномарке 9 числа подошел мужчина с пакетом мусора, который положил его возле авто, поджег и скрылся. 

Накануне на улице Адмирала Черокова поймали ранее судимого 32-летнего гражданина Украины, проживающего в РФ нелегально. Расследование дела продолжается. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина из мести поджег дверь соседа в Колпино. 

Фото: Piter.TV 

