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В Петербурге мужчина прятал в сейфе почти 1,5 кг наркотиков
Сегодня, 9:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мужчина прятал в сейфе почти 1,5 кг наркотиков

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Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

В Петербурге 40-летний мужчина подозревается в хранении большой партии наркотических веществ. Об этом стало известно Piter.tv.

Пару дней назад в квартиру петербуржца на Новочеркасском проспекте пришли правоохранители с обысками. Оперативники нашли под столом сейф, в котором лежали три полиэтиленовых пакета общим весом около 1,5 кг. В одном из пакетов оказался амфетамин. Содержимое других упаковок отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Установлено, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и наркотики.

Ранее в петербургском отеле у жильца обнаружили 143 грамма синтетического психостимулятора.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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