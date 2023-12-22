В петербургском отеле у жильца обнаружили 143 грамма синтетического психостимулятора

Подозреваемый был задержан опергруппой у входа в отель и доставлен в отдел полиции.

В номере отеля в Приморском районе у жильца обнаружено 143 грамма синтетического психостимулятора. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 7 апреля обратилась 35-летняя администратор отеля, расположенного на улице матроса Железняка. Она сообщила, что при уборке одного из гостиничных номеров в нём была обнаружена сумка, в которой находились подозрительные пакеты с белым веществом.

Полицейскими в номере, в котором проживал 40-летний житель города Кириши, была найдена чёрная матерчатая сумка, в которой находились 2 пакета с белым веществом. По данным экспертизы, в пакетах находился психотроп массой 143,1 грамма.

Подозреваемый был задержан опергруппой у входа в отель и доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге 16-летний подросток приобрел наркотики в даркнете и попал в больницу с отправлением.

Фото: Piter.tv