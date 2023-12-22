В Петербурге 16-летний подросток приобрел наркотики в даркнете и попал в больницу с отправлением

Перед этим он побывал в отделении полиции за употребление наркотиков.

Несовершеннолетнего юношу откачивают в больнице Петербурга после употребления запрещенных веществ. Об этом стало известно

В детскую больницу ранним утром 7 апреля из отделения полиции доставили 16-летнего подростка. Молодого человека в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию.

В полицию подростка доставили за потребление наркотиков (статья 6.9 КоАП РФ). В кармане его кофты полицейские нашли 2 пакета и 2 свертка, со слов самого задержанного, с гашишем. Подросток пояснил, что приобрел запрещённое вещество через даркнет. В отделении подозреваемому ему стало плохо, поэтому ему вызвали скорую помощь.

Ранее в Петербурге задержали мужчину за торговлю наркотиками.

Фото: Piter.tv