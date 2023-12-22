В Петербурге задержали мужчину за торговлю наркотиками

У горожанина нашли почти два килограмма ядовитого порошка.

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в реализации наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Полицейские поймали наркоторговца у дома № 7 по Парфёновской улице. У горожанина нашли почти два килограмма белого порошка. Подозрительное вещество отправили на экспертизу. Выяснилось, что мужчина гулял по городу с мефедроном. По предварительным данным, злоумышленник хотел продать наркотик.

На петербуржца завели уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Наркотики"). Правоохранители побывали в квартире у подозреваемого. Там провели обыск, в ходе которого полицейские нашли керамическую банку с кристаллическим веществом. Мужчина хранил дома более 120 граммов запрещенного порошка.

Известно, что ранее задержанный уже был судим. Он участвовал в разбое и грабеже. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на выигравшего миллион на ставках подростка напали сверстники.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области