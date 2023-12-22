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В Петербурге задержали мужчину за торговлю наркотиками
Сегодня, 15:08
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В Петербурге задержали мужчину за торговлю наркотиками

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У горожанина нашли почти два килограмма ядовитого порошка.

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в реализации наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Полицейские поймали наркоторговца у дома № 7 по Парфёновской улице. У горожанина нашли почти два килограмма белого порошка. Подозрительное вещество отправили на экспертизу. Выяснилось, что мужчина гулял по городу с мефедроном. По предварительным данным, злоумышленник хотел продать наркотик.

На петербуржца завели уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Наркотики"). Правоохранители побывали в квартире у подозреваемого. Там провели обыск, в ходе которого полицейские нашли керамическую банку с кристаллическим веществом. Мужчина хранил дома более 120 граммов запрещенного порошка. 

Известно, что ранее задержанный  уже был судим. Он участвовал в разбое и грабеже. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что  на выигравшего миллион на ставках подростка напали сверстники.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

 

Теги: задержание, парфеновская улица, полиция, торговля наркотиками
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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