На выигравшего миллион на ставках подростка напали сверстники

Установлено, что двое злоумышленников в балаклавах напали на 15-летнего парня в подъезде.

В Петербурге случился инцидент, связанный с подростком, выигравшим 1 млн рублей на ставках. Его сверстники напали на него с целью украсть выигрыш. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что двое злоумышленников в балаклавах напали на 15-летнего парня в подъезде. Они потребовали перевести деньги с аккаунта на криптокошелек букмекера. Подросток выполнил требования, но его мать успела оспорить перевод, поэтому злоумышленники не получили деньги.

Вскоре полиция задержала подозреваемых, которым оказались два девятиклассника из той же школы, где учится пострадавший подросток, и один восьмиклассник из другого учебного заведения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в торговом центре.

Фото: Piter.TV