В Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в торговом центре

По предварительной информации, выпить жидкость школьнику предложили незнакомые ему сверстники.

В Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в ТЦ "Метрика". Об этом сообщает "Московский комсомолец в Санкт-Петербурге".

По информации источника в правоохранительных органах, 7 марта мальчика увезли на скоро из торгового центра в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали отравление бутиратом.

По предварительной информации, выпить жидкость школьнику предложили незнакомые ему сверстники. Он находится под наблюдением врачей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv