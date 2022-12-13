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В Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в торговом центре
Сегодня, 11:46
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В Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в торговом центре

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По предварительной информации, выпить жидкость школьнику предложили незнакомые ему сверстники.

В Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в ТЦ "Метрика". Об этом сообщает "Московский комсомолец в Санкт-Петербурге".

По информации источника в правоохранительных органах, 7 марта мальчика увезли на скоро из торгового центра в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали отравление бутиратом.

По предварительной информации, выпить жидкость школьнику предложили незнакомые ему сверстники. Он находится под наблюдением врачей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб при пожаре на юго-западе Петербурга

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, санкт-петербург, торговый центр, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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