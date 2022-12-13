Сообщается, что в четырехкомнатной квартире загорелся диван.

Один человек погиб при пожаре на юго-западе Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной столице.

Инцидент произошел в ночь на 8 марта в Кировском районе на бульваре Новаторов, 59. Сообщается, что в четырехкомнатной квартире загорелся диван.

В тушении огня участвовали 15 пожарных. В результате инцидента один человек погиб. Еще один человек пострадал. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что на улице Подвойского эвакуировали детский сад.

Фото: Piter.tv