На улице Подвойского эвакуировали детский сад

Причиной оказалось возгорание в помещении электрощитовой.

Во вторник, 7 марта, воспитанников и персонал детского сада в Невском районе Петербурга эвакуировали из здания в связи с возгоранием, затронувшим помещение электрощитовой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Данные о происшествии в доме 48 к3 по улице Подвойского поступили приблизительно в 10:06. Огонь затронул обстановку на площади 0,5 кв.м.

На место выдвинулись 4 спасателя. Во время их работы из здания были эвакуированы 157 детей и 42 человека персонала садика. Ликивидация огня произошла в 10:32.

Ранее мы сообщили о том, что в доме на проспекте Ленина горела кухня.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)