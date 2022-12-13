В доме на проспекте Ленина горела кухня

Пожарные справились за 10 минут.

Сегодня, 5 марта, в Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Ленина в доме № 63, корпус 1, в "трешке" полыхала кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании появилась в 19:25. На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Выяснилось, что пламя охватило один квадратный метр. Пожарные справились за 10 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: в Доме Союза художников во время пожара пострадали люди.

Фото: Piter.tv