В Доме Союза художников во время пожара пострадали люди

Жильцы дома успели ликвидировать пламя до прибытия спасателей.

Сегодня ночью, 5 марта, на Песочной набережной, 16, произошел пожар. Известно, что это здание является Домом Союза художников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00:47. Выяснилось, что в "двушке" вспыхнула обстановка площадью два "квадрата". Жильцы дома успели ликвидировать пламя до прибытия спасателей.

Во время пожара пострадали два человека. Их доставили в больницу.

На месте работали 15 спасателей. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv