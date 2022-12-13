На Каменноостровском проспекте автоледи сбила женщину с коляской

В аварии пострадали ребенок и его мама.

Накануне вечером, 4 марта, в Петроградском районе произошло ДТП. Пожилая автоледи за рулем автомобиля "ВАЗ" на Каменноостровском проспекте совершила наезд на женщину с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария случилась в зоне пешеходного перехода, когда 40-летняя женщина с двухлетним ребенком переходила через дорогу. Добавим, что для пострадавшей в момент ДТП горел зеленый сигнал светофора, а для водителя – красный.

Малышу и его маме понадобилась помощь медиков. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Подробности уточняются. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти на трассе "Скандинавия" после столкновения автобуса с "Мерседесом" погибла женщина.

Фото: Piter.tv