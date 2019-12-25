Преступную группу сотрудников ГИБДД осудили в Иркутской области

Водительские удостоверения, полученные гражданами преступным путем, аннулированы.

На территории Иркутской области за взяточничество осуждены участники преступной группы, которые организовывали незаконную деятельность по сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделали представители регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве отметили, что собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судебной инстанцией достаточными для вынесения приговора в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли каждого злоумышленника они обвиняются в совершении ряда преступлений по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ, а также части 3 статьи 30, части 5 статьи 290 и части 2 статьи 291.1 УК РФ. Речь идет о получении взятки организованной группой, покушении на получение взятки, посредничестве по взяточничестве.

В период с 2018 по 2022 год жители города Братска, действуя в составе организованной преступной группы во главе с начальником РЭО ГИБДД и его подчиненными, осуществляли незаконную деятельность по успешной сдаче гражданами квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами. пресс-служба Следком38

С использованием специальных технических средств фигуранты расследования за материальное вознаграждение в размере от 20 тысяч рублей оказывали помощь кандидатам в водители. Этими действиями они нарушали установленную федеральным законом процедуру, выдавая права гражданам без фактической проверки знаний ПДД. Следователи определили, что участники ОПГ при общении друг с другом использовали различные меры конспирации. Один из злоумышленников завуалированно сообщал начальнику отдела счёт футбольного матча, который означал количество человек, которые благополучно сдали экзамен с помощью подкупленных сотрудников полиции.



Напомним, что во время обысков у фигурантов уголовного дела оперативниками были изъяты различные предметы – "умные" очки, скрытые видеокамеры, микронаушники, ведомственные печати и мобильные устройства. В состав группы входили десять фигурантов. Общая сумма взяток для них составила более 2,5 миллионов рублей. Во время следственных мероприятий удалось выявить 65 фактов получения взяток и три попытки передачи денежных средств. По решению суда пятеро фигурантов делапризнаны виновными. Онлишены свободы сроком от 7, 5 до десяти лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафами от 450 тысяч до полутора миллиона рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по ходатайству государственного обвинения на имущество всех фигурантов расследования наложен арест на общую сумму свыше 23 миллиона рублей.

В Шушарах полиция устроила погоню за лихачом без прав и применила табельное оружие.

Фото и видео: Telegram / Следком38