Школа спасателей откроется в Колпино

В декабре прошлого года образовательное учреждение получило субсидию из городского бюджета.

В школе №454 на Заводском проспекте в Колпино 25 сентября заработает кабинет "Школа спасателей МЧС", созданный в рамках проекта "Твой бюджет в школах". Об этом сообщила районная администрация.

В декабре прошлого года образовательное учреждение получило субсидию из городского бюджета. Старшеклассники подготовили более 10 идей, а "Школа спасателей МЧС" победила по итогам голосования.

Кабинет разделили на зоны: симулятор управления дронами, надевание боевой одежды пожарного и ОЗК, разборка и сборка оружия, оказание первой помощи, VR-моделирование чрезвычайных ситуаций, лазерный тир и теоретическое обучение. Это пространство будут использовать для регулярных занятий, межшкольных соревнований, тренировок и открытых уроков.

На церемонии открытия планируются выступления детей, презентация и экскурсия по зонам кабинета и мастер-классы.

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Фото: пресс-служба администрации Колпинского района