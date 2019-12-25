Новый ресурс для родителей: в Подмосковье запустили портал "Здоровье детства"

Портал поможет не ошибиться из‑за сомнительных советов из интернета.

В Подмосковье заработал медицинский портал "Здоровье детства" с проверенной информацией для родителей и врачей. Его создал Научно-исследовательский клинический институт детства, рассказала в интервью 360.ru доктор медицинских наук, заместитель директора института по клинико-организационной работе Лолита Пак.

Ресурс даёт родителям и врачам доступ к надёжной и актуальной информации о здоровье детей, подготовленной экспертами. Портал поможет не ошибиться из‑за сомнительных советов из интернета или ответов нейросетей. Таким образом снизиться риск неверных выводов о состоянии ребёнка, отметила специалист.

Мы нашли для себя выход, создали портал "Здоровье детства", в котором самая актуальная, важная, а главное — справедливая информация размещена не только для коллег, но и для родителей. Лолита Пак, доктор медицинских наук

Собеседница издания также отметила плюсы использования искусственного интеллекта в медицине. Например, ИИ может за несколько секунд сопоставить МРТ‑снимок с базой данных и предложить совет. Но, подчеркнула Пак, такие технологии можно использовать как вспомогательный инструмент, ведь окончательные решения принимает только врач.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)