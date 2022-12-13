В Ленобласти на трассе "Скандинавия" после столкновения автобуса с "Мерседесом" погибла женщина

Правоохранители завели уголовное дело.

В Ленобласти на трассе "Скандинавия" накануне, 3 марта, произошло серьезное ДТП, в котором погибла 36-летняя женщина. По факту смертельной аварии завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на 126 километре автодороги. Водитель автомобиля "Мерседес" влетел с остановившийся на светофоре автобус "ПАЗ". От удара общественный транспорт ударил впереди стоящую иномарку "Фольксваген". Пассажирка "Мерседеса" погибла на месте ДТП от полученных травм.

Правоохранители завели уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv