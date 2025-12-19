На Выборгской набережной может появиться новый жилой дом с архитектурой "волны"

Внешний образ дома построен на ассоциации с волной — это отражается в форме здания, ступенчатых верхних этажах и ритме фасадов.

Проект нового жилого дома на Выборгской набережной получил одобрение Градостроительного совета Санкт-Петербурга. Здание планируют построить на участке, где сейчас расположены устаревшие постройки, часть которых будет демонтирована, сообщил портал "Строительный Петербург".

Архитектурную концепцию подготовило бюро "Интерколумниум". Внешний образ дома построен на ассоциации с волной — это отражается в форме здания, ступенчатых верхних этажах и ритме фасадов. По задумке архитекторов, дом должен восприниматься цельным и спокойным элементом набережной, не спорящим с окружающей застройкой.

Проект предусматривает три открытых двора, ориентированных на юг, что улучшает инсоляцию и формирует комфортные общественные пространства. Светло-серая цветовая гамма выбрана как нейтральная и уместная для прибрежной части города. С дальних точек здание выглядит монументально, а при приближении внимание привлекают более тонкие архитектурные детали.

Особое внимание уделено сохранению панорамы Выборгской набережной. Основной объем застройки отодвинут от линии воды, благодаря чему визуальная непрерывность набережной сохраняется. Проект не затрагивает охраняемые видовые коридоры и получил согласование профильных ведомств, включая КГИОП.

Авторы также предусмотрели меры по защите будущих жителей от шума оживленной набережной — эту задачу решают элементы экранирования в структуре застройки. В ходе обсуждения члены Градсовета предложили доработать фасады со стороны Кантемировской улицы и более внимательно подойти к использованию цветовых акцентов. Проект будет дорабатываться с учетом высказанных рекомендаций.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре