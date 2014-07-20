Жителя Ленобласти задержали за незаконное хранение марихуаны

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Транспортные полицейские пресекли факт незаконного хранения наркотических средств в Ленобласти. По подозрению был задержан местный житель, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Уточняется, что 38-летнего злоумышленника выявили в ходе отработки оперативной информации в рамках проведения операции "Чистое поколение-2025". Во время обследования его жилища и хозяйственных построек у железнодорожной станции Низовская на придомовой территории нашли пакеты с марихуаной общей массой 365 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО