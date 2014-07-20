  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителя Ленобласти задержали за незаконное хранение марихуаны
Сегодня, 9:45
212
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жителя Ленобласти задержали за незаконное хранение марихуаны

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Транспортные полицейские пресекли факт незаконного хранения наркотических средств в Ленобласти. По подозрению был задержан местный житель, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Уточняется, что 38-летнего злоумышленника выявили в ходе отработки оперативной информации в рамках проведения операции "Чистое поколение-2025". Во время обследования его жилища и хозяйственных построек у железнодорожной станции Низовская на придомовой территории нашли пакеты с марихуаной общей массой 365 граммов. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Народного Ополчения задержан наркодилер с крупной партией мефедрона. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: ленобласть, незаконное хранение наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии