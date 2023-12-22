Появилось новое видео инцидента с беспилотником на Пискаревском проспекте

Стали известны новые подробности чрезвычайного происшествия на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. После взрыва медицинская помощь потребовалась шести жителям. Об этом рассказал городской комитет по здравоохранению.
"За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс".
Пресс-служба городского комитета по здравоохранению
Сегодня, около семи часов утра, жители Красногвардейского района начали сообщать о сильном ударе. Выяснилось, что в жилой дом 161 на Пискаревском проспекте, по предварительным данным, врезался беспилотник.
По информации городского комитета по здравоохранению, на место происшествия оперативно прибыли шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных.
Ранее подробности инцидента раскрыл губернатор Петербурга Александр Беглов.
Видео: Piter.TV
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