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Появилось новое видео инцидента с беспилотником на Пискаревском проспекте

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После взрыва за медицинской помощью обратились шесть человек.

Стали известны новые подробности чрезвычайного происшествия на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. После взрыва медицинская помощь потребовалась шести жителям. Об этом рассказал городской комитет по здравоохранению.

"За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс".

Пресс-служба городского комитета по здравоохранению

Сегодня, около семи часов утра, жители Красногвардейского района начали сообщать о сильном ударе. Выяснилось, что в жилой дом 161 на Пискаревском проспекте, по предварительным данным, врезался беспилотник.

По информации городского комитета по здравоохранению, на место происшествия оперативно прибыли шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных.

Ранее подробности инцидента раскрыл губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Видео: Piter.TV

Теги: беспилотник, взрыв, дтп и чп за сутки, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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