В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП

В жилых зданиях, расположенных в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло чрезвычайное происшествие. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился губернатор города Александр Беглов. Чиновник заметил, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные бригады и силовые ведомства. Эксперты пояснили, что частично в домах повреждено остекление балконов. местные жители были оперативно эвакуированы из помещений. В текущий момент глава региона возглавил оперативный штаб.
Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям.
Александр Беглов, глава Петербурга
В Германии раскрыли, на что "охотятся" российские дроны в зоне СВО.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все