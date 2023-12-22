В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП

Губернатор города раскрыл подробности инцидента.

В жилых зданиях, расположенных в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло чрезвычайное происшествие. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился губернатор города Александр Беглов. Чиновник заметил, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные бригады и силовые ведомства. Эксперты пояснили, что частично в домах повреждено остекление балконов. местные жители были оперативно эвакуированы из помещений. В текущий момент глава региона возглавил оперативный штаб.

Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям. Александр Беглов, глава Петербурга

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости