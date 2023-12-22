Российские беспилотники стали эффективным оружием против западной техники, используемой Вооруженными силами Украины на фронте. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала BILD сделал местный журналист Юлиан Репке в специальном репортаже. Аналитик объяснил, что у армии киевского режима возникла большая проблема, связанная с дефицитом снарядов.
Ту немногочисленную артиллерию, что имеется в наличии, они активно теряют из-за превосходства России в воздухе. Это превосходство обеспечивается разведывательными дронами, которые отслеживают ситуацию, и ударными БПЛА, которые атакуют техник.
Юлиан Репке, эксперт ФРГ
Иностранный корреспондент добавил, что российские беспилотники "Ланцет" стали серьезной угрозой в сражениях, поскольку военнослужащие их часто применяют для уничтожения натовской техники.Кроме этого ВСУ не удается защищаться от дронов из-за недостаточного количества систем противовоздушной обороны.
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