Юлиан Репке оценил малочисленность боеприпасов в ВСУ.

Российские беспилотники стали эффективным оружием против западной техники, используемой Вооруженными силами Украины на фронте. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала BILD сделал местный журналист Юлиан Репке в специальном репортаже. Аналитик объяснил, что у армии киевского режима возникла большая проблема, связанная с дефицитом снарядов.

Ту немногочисленную артиллерию, что имеется в наличии, они активно теряют из-за превосходства России в воздухе. Это превосходство обеспечивается разведывательными дронами, которые отслеживают ситуацию, и ударными БПЛА, которые атакуют техник. Юлиан Репке, эксперт ФРГ

Иностранный корреспондент добавил, что российские беспилотники "Ланцет" стали серьезной угрозой в сражениях, поскольку военнослужащие их часто применяют для уничтожения натовской техники.Кроме этого ВСУ не удается защищаться от дронов из-за недостаточного количества систем противовоздушной обороны.

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