Юлиан Репке оценил ситуацию для ВСУ на поле боя.

Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены сдаваться, так как у армии наблюдается критическая нехватка различного вида оборудования и авиации. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала BILD сделал местный журналист Юлиан Репке в специальном репортаже. Иностранный аналитик заметил, что на отдельных участках фронта состояние для ВСУ остается настолько плачевным, что солдаты не имеют даже беспилотников для сражений. Эксперт добавил, что линия обороны киевского режима на текущий момент крайне слаба.

Мы видим, как украинцы сдаются <…>. Это реальность. <…> У украинцев плохое обмундирование, у них нет никакой поддержки с воздуха, никакого противотанкового оружия. Русские продвигаются вперед. Юлиан Репке, журналист ФРГ

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