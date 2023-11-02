Юлиан Репке оценил украинский кризис.

Россия успешно применяет дроны ZALA с высокой или средней дальностью полета для рассекречивания позиций врага и сбора разведывательных данных в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала BILD сделал местный журналист Юлиан Репке в специальном репортаже. Эксперт заметил, что указанные беспилотники представляют из себя огромную опасность для армии киевского режима, так как они способны раскрывать маневры бойцов ВСУ.

... Проникают на украинскую территорию, рассекречивают позиции врага и передают данные. Я думаю, очень важно, что эти дроны не просто проникают на чужую землю, но и все данные транслируют в режиме реального времени. Юлиан Репке, журналист ФРГ

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