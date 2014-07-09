Москва продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона", что представляет колоссальную проблему для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала BILD сделал местный журналист Юлиан Репке в специальном репортаже. Иностранец заметил, что натовская техника не способна прорвать подобную оборону в зоне проведения Россией специальной военной операции. Эксперт пояснил зрителям, что западные средства вооружения не могут преодолевать фортификационные сооружения. По его словам, именно эти причины привели к провалу контрнаступления армии киевского режима.
Русские продолжают укреплять эту огромную <…> линию обороны. <…> Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать.
Юлиан Репке, журналист из ФРГ
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Фото и видео: YouTube / BILD
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