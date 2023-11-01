Журналисты ФРГ оценил ситуацию на фронте с западной техникой.

Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя из-за того, российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную технику в тыл для проведения ремонтных работ. Соответствующее заявление сделали журналисты немецкого телеканала Bild.

Этот Leopard 2A4 оставили на поле боя на юге страны <…> Этот танк уже совершенно немобильный, его нельзя оттащить назад. ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко. <…> Это не тот случай. ведущий сюжета

В репортаже создатели также подчеркнули, что ВСУ могли бы эвакуировать поврежденные танки с линии фронта с помощью боевых машини пехоты, однако армия России просто не позволяет им этого сделать. В аналитическом обзоре упоминается, что российская артиллерия и беспилотники продолжают уничтожать немецкую технику на СВО.

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Фото и видео: YouTube / BILD